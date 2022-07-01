Экономист о проблемах Киева с госдолгом: как Запад скажет, так они и поступят

Экономист Александр Дудчак в беседе с Pravda.Ru проанализировал сообщение агентства Bloomberg о необходимости выплаты Украиной государственного внешнего долга в размере 1,4 миллиарда долларов в срок до 1 сентября.

Экономист считает, что в случае с Украиной держатели долгов вполне могут пойти на уступки, провести реструктуризацию задолженностей или получить оплату какими-то ресурсами.

По словам Дудчака, Запад прекрасно понимает, что с Украины сейчас невозможно что-то взыскать, но у западных стран такой цели сейчас и нет. Незалежная нужна западным кураторам прежде всего как оружие против России, а потому цели "задавить" её у Запада сейчас нет.

"Сложно сейчас что-то получить из Украины. Хотя Украина пытается выплачивать по мере возможности, "стригут" с нее "шерсть" скудную. Но в Украине есть заинтересованность Запада, чтобы она функционировала и дальше как инструмент войны против России в руках Запада. Поэтому говорить о том, что будут специально душить или требовать исполнения обязательств, которые она выполнить не может, будут какие-то для нее последствия, вряд ли такое будет. Украина находится в таком ручном режиме управления. И поэтому как будет выгодно Западу, так они и поступят. Им надо просто чтобы она еще пока продержалась", — объяснил Дудчак.

Экономист подчеркнул, что вообще на Украине уже давно объявлен дефолт, просто Запад делает вид, что ничего такого не произошло. Дудчак объяснил, что дефолт состоялся на Украине ещё в 2015 году, при отказе Киева выплачивать суверенные долги по кредиту в 3 миллиарда, вместе с набежавшими к тому времени процентами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о наличии у Украины государственного долга, часть которого в сумме 1,4 миллиарда долларов она должна погасить до 1 сентября 2022 года.