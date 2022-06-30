Новак о лимите на цену российской нефти: Запад просто станет платить ещё больше

Вице-премьер Александр Новак прокомментировал идею стран "Большой семёрки" относительно установления лимита цен на российскую нефть. По его словам, результатом станет рост цен.

"На мой взгляд, это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту цены, соответственно, к оплате потребителями, в первую очередь, европейскими и стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке", — заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, это экономические необоснованные меры, которые обернутся против самих инициаторов, "как это уже не раз было".

Александр Новак напомнил, что примером подобных политических решений является эмбарго на импорт российского угля. Решение Евросоюза привело к тому, что цены на уголь выросли. На фоне роста использования угольных станций образовался дефицит сырья на рынке.

В четверг идею установить лимиты цен на российскую нефть прокомментировал президент США Джо Байден. По его словам, "мы дали поручение нашим командам работать над деталями ценовых лимитов на российскую нефть, чтобы снизить доходы (президента РФ Владимира) Путина и не навредить американцам и другим людям на заправках".

Хотя, судя по ценникам на тех же заправках в США и Европе, с задачей "не навредить" получается не очень. Так что здесь следовало бы сказать "не навредить ещё больше", так было бы точнее.

Тем временем, агентство Reuters сообщает, что в европейских странах идею введения лимита встретили без особого энтузиазма. Причём даже в Германии, которая является членом G7.

Представитель ФРГ в Евросоюзе призвал относиться к этому предложению "реалистично". Отмечается также, что принятие решения по потолку цен на российскую нефть не стоит ожидать в ближайшее время.

Озабоченность Германии поддержала Венгрия, Бельгия также выразила обеспокоенность в связи с заявлением по новым возможным санкциям против России.