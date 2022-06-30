Отель, принадлежащий родным премьера Башкирии, вынужден сменить название

Пятизвёздочный отель Crowne Plaza, единственная гостиница такого уровня в Уфе, будет дальше работать под новым названием. Об этом проинформировали представители самой компании.

Управляет отелем компания "Гранель-Недвижимость", принадлежащая родным премьера Башкирии Андрея Назарова - его жене Ларисе и сестре Светлане. Главой компании является сын Назарова Денис.

Как объясняет mkset.ru, британский бренд InterContinental Hotel Group, которому принадлежит компания Crowne Plaza, покинул российский рынок, и отели на территории России отныне не имеют права работать под этим брендом.

"Несмотря на это, наш отель продолжит по-прежнему оказывать гостиничные услуги на высоком уровне. В дальнейшем отель будет осуществлять деятельность в республике под другим брендом", — сказано на сайте отеля в Уфе.

Каким будет новое название гостиницы, пока не сообщается.