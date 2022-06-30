Замсекретаря Совбеза: заморозка активов РФ — одна из величайших краж в истории

Заморозку российских активов стоит воспринимать как одну из величайших краж в истории. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, организаторами этого преступления выступают страны, взявшие на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.

"Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории", — сказал Венедиктов в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что политика Запада в отношении РФ ведёт к саморазрушению Бреттон-Вудской системы. Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул: мировое сообщество должно сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к мировой войне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал восстановить территории государства на активы России в 500 миллиардов долларов.