Самую дешёвую квартиру-студию в Москве можно купить за 3,9 миллионов рублей

Стоимость самой бюджетной квартиры-студии в Москве составляет 3,9 миллиона рублей. Площадь такого жилья обычно не больше 25 кв. м., и у желающих обзавестись собственной жилплощадью в столице есть выбор — на продажу в данный момент выставлено около 400 объектов такого рода.

Как пишут "Вести Подмосковья", с января количество студий на московском рынке недвижимости увеличилось 35,55% (или на 112 объектов). Вместе с предложением возросла и стоимость такого жилья, на 518,3 тысячи рублей.

Самый доступная по цене студия 15,7 кв. м. находится в Кузьминках, она стоит 3,9 млн рублей, и будет сдана в конце 2022 года.

Как отметил гендиректор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков, в точки зрения инвестирования привлекательность студий не очень высока.

"Средняя доходность таких помещений будет в районе 5% в год, то есть окупаемость апартамента стоимостью около 4 млн рублей наступит не ранее чем через 20 лет. При этом арендаторами такого доступного жилья, как правило, являются не очень богатые люди, поэтому могут быть задержки по оплате. Кроме того, очень вероятна постоянная ротация арендаторов", — объяснил Летенков.

Помимо долгой окупаемости, покупатели студий, как правило, не очень надёжны. Кроме того, этот вид жилплощади отличается теснотой. Однако к очевидным плюсам малогабаритного жилья относится его доступность и шанс для жителей других регионов стать жителями столицы с собственным местом проживания.