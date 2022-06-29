Водка Smirnoff покидает Россию

Британский производитель алкогольных напитков Diageo покидает Россию из-за антироссийских санкций Запада, сообщили представители компании.

"Мы приняли трудное решение о постепенном сокращении коммерческой деятельности в России”, — говорится в заявлении Diageo, где уточняется, что процесс займет полгода, а все российские сотрудники получат компенсацию.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Бренд Smirnoff начался с водочного завода, основанного в Москве Петром Арсеньевичем Смирновым в 1864 году. После бегства из России, после революции 1917 года, семья Смирновых пыталась создать бренд в нескольких странах, прежде чем обосноваться в США и в конечном итоге продать компанию.

Diageo является одним из крупнейших в мире производителей алкоголя и владеет такими популярными брендами, как Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan.

Согласно веб-сайту компании, она поставляет напитки примерно в 70 000 магазинов и 19 000 ресторанов и баров по всей России.