США ввели запрет на импорт российского золота

Американские власти запретили ввоз российского золота. При этом на металл, который поставили до среды, 29 июня, санкции не распространяются, подчеркнули чиновники.

"Импорт в США золота российского происхождения запрещён", — написали на официальном сайте американского Минфина.

Однако в Штаты могут отправить этот товар из РФ, если соответствующую лицензию выдаст Управление по контролю за иностранными активами, сообщили политики.

Ранее в Китае рассказали о негативных последствиях золотого эмбарго для Запада. По словам сотрудников Global Times, из-за этих ограничений вырастут цены на металл и уровень инфляции.