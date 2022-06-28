Экономисты: дефолт весом в рубль должен войти в историю

Западные рейтинговые агентства сообщили о дефолте России. Скепсис по поводу данной новости был ожидаемым, но в Минфине сочли необходимым выступить с официальным заявлением по этому поводу.

На самом деле, впервые примерно за 100 лет Россию обвинили в неспособности платить свои финансовые обязательства.

Хоть вводные и очевидны для всех, руководство Минфина пояснило ещё раз, что требуемый по еврооблигациям платёж выплачен заблаговременно, неполучение денег инвесторами произошло из-за действий третьих лиц, так что все претензии можно адресовать "туда".

При этом, эксперты отмечают, что владельцам еврооблигаций вместо судебных разбирательств с Россией было бы выгоднее получить деньги в рублях, несмотря на санкции.

В Bloomberg весь этот цирк назвали "кульминацией всё более жестких санкций Запада” и "мрачным маркером быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя”.

В чем суть дефолта-2022

Напомним, России было нужно выплатить купоны по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Россия сделала это заранее, но Национальный расчётный депозитарий (НРД) попал под санкции. Конечные владельцы еврооблигаций денег не получили.

Данный дефолт по природе своей является искусственно созданной проблемой. Как пояснил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, дефолт всегда официально объявляли международные рейтинговые агентства, но они же с Россией перестали работать по своей инициативе.

В целом, имеет смысл просто переждать пик истерики. Вероятнее всего, инициативы такого рода быстрее отразятся на их авторах.

Почему это не настоящий дефолт?

То, что о проблеме пишут только СМИ, вообще переводит ситуацию в разряд фарса, отметил главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин. Получился такой западный креатив по мотивам дефолта.

Даже если смотреть на российский рубль, который упал "на единицу на полчаса" — получилось совсем не то, что задумывалось. Дефолт "весом" в рубль просто достоин войти в историю.

Цели его понятны: данные действия есть символ результата наложенных на нашу страну санкций. Дефолт во время саммита G7 важен для единства Запада, говорит аналитик компании "Финам" Алексей Ковалев.

В Кремле дали-таки пояснение, что платёж ушел ещё в мае, потому говорить о дефолте неправомерно. Россия может платить свои долги и предлагает другую систему расчетов в условиях маниакального сования палок в колёса со стороны Запада.

При этом, глава Минфина Антон Силуанов напомнил, что дефолт возможен только после решения суда соответствующей юрисдикции об удовлетворении искового требования держателя еврооблигаций.

Ничего подобного, разумеется, не было. И не будет, так как все в курсе, что деньги для выплат давно зарезервированы. Ущерб всем сторонам наносится только действиями авторов санкций. Пока всё, что грозит России — это имиджевые потери.

Эксперты также подчеркнули, что Россия, в принципе, может обойтись и без заимствований за рубежом, кроме того, Минфин России вполне может активизироваться с заимствованиями на внутреннем рынке.

Как дефолт-2022 отразится на простых россиянах

Внутри страны никто не пострадает в любом случае, заявил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Текущие события совершенно не походят на падение 1998 года, когда у страны не было денег, промышленности, был слабый рубль — следствием чего стала огромная девальвация, и люди моментально обеднели.

Сегодня в России бюджет, торговый баланс и счёт текущих операций профицитны, рубль укреплён из-за избытка валюты, так что беспокоиться не о чем. А проблемы с кредиторами Россия сможет, скорее всего, урегулировать технически, резюмировали эксперты.

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