Для развития Сибири нужно исправить налоговый дисбаланс. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко в интервью argumenti.ru.
По его словам, дисбаланс между бюджетами регионов и собираемыми налогами замедляет развитие городов в СФО. Как пояснил парламентарий, в региональных бюджетах остаётся очень мало собранных налогов.
Он добавил, что это хорошо видно на примерах Омской и Новосибирской областей, в которых расположено много предприятий, однако центры налоговой ответственности вынесены далеко за пределы их влияния.
"Регионы недополучают значительную часть денег в свои бюджеты. Подобные ситуации создают критический дисбаланс в сфере бюджетного обеспечения", — сказал Антропенко.
Депутат подчеркнул: для стабильного процветания РФ необходимо проводить политику территориального развития с упором на регионы. Это поможет улучшить экономическую ситуацию в стране и укрепить суверенитет, заключил парламентарий.
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