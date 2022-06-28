Антропенко: регионы России недополучают значительную часть денег в свои бюджеты

Для развития Сибири нужно исправить налоговый дисбаланс. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко в интервью argumenti.ru.

По его словам, дисбаланс между бюджетами регионов и собираемыми налогами замедляет развитие городов в СФО. Как пояснил парламентарий, в региональных бюджетах остаётся очень мало собранных налогов.

Он добавил, что это хорошо видно на примерах Омской и Новосибирской областей, в которых расположено много предприятий, однако центры налоговой ответственности вынесены далеко за пределы их влияния.

"Регионы недополучают значительную часть денег в свои бюджеты. Подобные ситуации создают критический дисбаланс в сфере бюджетного обеспечения", — сказал Антропенко.

Депутат подчеркнул: для стабильного процветания РФ необходимо проводить политику территориального развития с упором на регионы. Это поможет улучшить экономическую ситуацию в стране и укрепить суверенитет, заключил парламентарий.