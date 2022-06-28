Политолог: Боливия может усилить сырьевую зависимость Запада от России

Политолог Олег Барабанов прокомментировал Pravda.Ru статью Die Welt о том, что Россия может взять под контроль добычу лития в Боливии и создать для США и Европы новую сырьевую ловушку.

"Литий действительно важен. И для батарей литиевых, и для термоядерного цикла. Поиск новых месторождений в мире очень и очень важен. Кстати, единственный проект экономически оправданного освоения Луны — это добыча лития-3, одного из изотопов лития. Если в Боливии действительно нашли большое месторождение и если к его разработке подключится не Запад, а Россия, то это будет серьёзным новым фактором в мировой экономике", — заявил Барабанов.

Ранее пишет немецкая газета Die Welt сообщила о том, что Запад может попасть в новую сырьевую зависимость от России, если Боливия договорится с Россией о добыче лития на её территории. Эта южноамериканская страна обладает крупнейшими в мире запасами лития — 21 миллион тонн. Если Россия сможет контролировать боливийские месторождения лития, то США и Европа попадут в сырьевую ловушку, считает автор материала.