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Признание Reuters: "дефолт" России не имеет отношения к реальному положению дел

Экономика

Технический дефолт, который США пытаются объявить России по внешнему долгу, не имеет ничего общего с реальным состоянием российской экономики, признало агентство Reuters.

Признание Reuters: "дефолт" России не имеет отношения к реальному положению дел

В сообщении агентства отмечается, что рубль является в настоящее время "самой сильной валютой" в мире, которая за последние месяцы серьёзно укрепилась по отношению к американскому доллару.

Причинами укрепления курса рубля западные эксперты называют рост доходов России от экспорта энергоносителей, снижение объёмов импорта, а также контроль за движением капитала.

Способствуют устойчивости российской экономики высокие цены на нефть, а также снижение Центробанком РФ ключевой ставки до 9,5 процентов годовых, что многие эксперты сочли сигналом о постепенной нормализации ситуации в стране.

И ещё несколько факторов — в России нет продовольственного дефицита, а уровень безработицы оценивается в четыре процента, что является историческим минимумом.

Агентство Reuters признаёт, что российские власти могут и готовы исполнять свои внешние долговые обязательства. Но этому препятствуют действия самого Запада.

С утверждением о том, что в России якобы произошёл дефолт по суверенным долговым обязательствам, в понедельник выступило агентство Bloomberg. В сообщении отмечалось, что в ночь на 27 июня истёк срок выплат по купонам 2026 и 2036 годов на общую сумму сто миллионов долларов.

Однако в российском Минфине отказались считать произошедшие события дефолтом. В финансовом ведомстве отметили, что инвесторы не получили свои деньги из-за действий третьих лиц. А в эмиссионной документации подобные действия не предусматриваются как событие дефолта.

В российском Минфине отметили, что необходимые средства были перечислены 20 мая, то есть до того срока, как истекла лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (25 мая).

Однако международные расчётно-клиринговые системы, хоть и получили средства в полном объёме, не довели их до конечных получателей. Хотя, как подчеркнул в российском Минфине, были осведомлены об истечении срока действия лицензии американского финансового ведомства.

В Минфине отметили, что действия иностранных посредников находятся вне компетенции российского ведомства. И порекомендовали инвесторам обращаться в соответствующие финансовые институты.

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Автор: Антон Куликов
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