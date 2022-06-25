В РФ растёт число "рискованных" предприятий: сельское хозяйство и промышленность

Крупнейшие производители страны попали в зону финансовых рисков. Так, согласно информации, только в Карелии в списке тех, кто может потерять активы, 75 предприятий из возможных 100 пунктов.

Общий индекс финансового риска учитывает несколько факторов:

долги предприятия,

активы и прибыль,

судебные разбирательства и так далее.

"Особенно часто в рейтинге встречаются сельхозпроизводители и промышленники", — пишетkarelinform.ru. — Наблюдатели, используя данные из открытых источников, проанализировали состояние компаний, работающих в Карелии, чьи чистые активы в 2021 году превысили 150 миллионов рублей. В список попали предприятия с индексом финансового риска свыше 75 пунктов из максимальных 100".

Согласно информации, кроме сельского хозяйства и бизнеса, который занимается промышленность, в списке оказались строительные фирмы, промысловые и компании по недвижимости. Однако эксперты утверждают, что ситуация может измениться и перейти в положительное русло.

"Нынешние же полгода — с учётом отмены многих ковид-ограничений и переориентации сырьевиков на другие рынки — могут показать совсем другую динамику", — резюмировали авторы.