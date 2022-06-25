Глава Приморья хочет увеличить время работы пунктов пропуска на границе с КНР

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и новый Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань обсудили перспективы увеличения товарооборота между РФ и Китаем, пишет zr.media.

По информации издания, глава Приморья предложил продлить время работы пунктов пропуска через границу хотя бы на два часа. Кроме того, по его мнению, нужно увеличить количество грузовых поездов на станции Пограничный — Суйфэньхэ, перевести железнодорожный пункт пропуска Махалино — Хуньчунь на круглосуточный график.

"Это даст возможность увеличить товарооборот между нашими регионами", — сказал Кожемяко.

Он также добавил, что Приморский край может поставлять в Китай различную сельскохозяйственную продукцию.

Как отметил Пяо Янфань, сегодняшняя ситуация в мире показывает стабильность российско-китайских отношений. Он согласился, что между Приморьем и КНР есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества.