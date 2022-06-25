Депутат ГД о судьбе доллара: нам он не нужен

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в обозримом будущем России доллар США не понадобится.

Законодатель объяснил, что западные санкции против России не позволяют стране покупать многие американские и европейские товары, что “делает их валюты бесполезными”.

“Может быть, доллар вообще никому не будет нужен из-за такой американской политики. И рубль будет пользоваться спросом. Мы уже продаем газ за рубли. Президент недавно подписал указ, разрешающий выплаты по внешнему долгу в рублях. Нам не нужны доллары, если мы не можем их потратить”, - сказал Аксаков.

Ранее на этой неделе президент Путин подписал указ, устанавливающий временную процедуру погашения суверенного долга. Процедура выплаты облигаций отражает рублевую схему, предложенную Москвой для продажи российского газа в ответ на санкции, введенные многими западными государствами.