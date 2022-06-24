Россию обвинили в "экономической атаке" на ЕС

Правительство Германии обвинило Россию в том, что она начала "атаку” на Германию и ЕС, ограничивая поставки газа на континент.

”Сокращение поставок газа по трубопроводу "Северный поток-1" — это атака против нас — экономическая атака против нас", — заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, добавив, что Москва пытается посеять страх в Европе и что ситуация с поставками газа может привести к кризису хуже, чем пандемия коронавируса.

Напомним, "Газпром" на прошлой неделе сократил подачу газа в Германию по трубопроводу СП — 1 на 60% по причине того, что турбины с насосной станции не были возвращены после ремонта в Канаде. Оттава объяснила, что причина — санкции против России.

По сообщениям СМИ, Канада в настоящее время изучает способы отправки важнейших деталей без нарушения ограничений.

Сокращение поставок газа повлияло на потоки из Германии в другие европейские страны, включая Францию, Австрию и Чехию, что побудило ЕС ввести чрезвычайные меры по сокращению использования голубого топлива.

Замедление темпов закачки газа в ГТХ ЕС, которые сейчас заполнены примерно на 55%, создаёт угрозу того, что к ноябрю необходимого для благополучной "зимовки" 90% заполнения хранилищ не случится. Теперь же у Евросоюза появился новый страх:

11 июля СП-1 останавливается на ежегодное обслуживание, а Брюссель опасается, что поставки по нему не возобновятся больше.