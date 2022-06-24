Дефолта не будет — Россия начала выплачивать суверенный долг в рублях

Министерство финансов России объявило в четверг, что "полностью” погасило два выпуска еврооблигаций, деноминированных в долларах, направив 12,51 миллиарда рублей ($234,5 млн) в качестве купонных выплат Национальному расчетному депозитарию (НРД).

Это первый платеж, произведенный в рамках нового механизма, который позволяет проводить транзакции в рублях.

По данным министерства, выплаты были по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации были выполнены Министерством финансов в полном объеме”, — говорится в заявлении.

Ранее министр финансов Антон Силуанов утверждал, что переход на рублевые платежи не подразумевает дефолта по долгу. США запретили России осуществлять платежи по долгам в иностранной валюте, в ответ на это Москва обвинила Вашингтон в попытке организовать искусственный дефолт, поскольку у страны есть средства для выплаты своих долгов.

"Благодаря новому механизму Россия сможет выполнять свои обязательства не только перед кредиторами, права которых подтверждены через национальные депозитарии, но и перед теми, кто не может перевести средства в соответствии со стандартными процедурами", — заявили в Минфине, пояснив, что инвесторам необходимо будет открыть рублевый счет для получения средств.

Напомним, в среду президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по еврооблигациям. В документе говорится, что Москва теперь будет считать свои обязательства выполненными, "если они будут оплачены в рублях на сумму, эквивалентную стоимости обязательств в иностранной валюте” по курсу на день перевода средств в центральный депозитарий (НРД), через который они будут выплачены кредиторам.