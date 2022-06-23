АР: хитрость России поссорила США и Британию из-за квот на вылов рыбы

Хитрость России спровоцировала ссору США и Великобритании. Конфликт возник из-за квот на вылов рыбы в морях близ Антарктиды.

Началась эта история в прошлом году, когда Россия не поддержала предложение Антарктической комиссии ограничить вылов чилийского сибаса (патагонского клыкача) в морях возле Антарктиды.

А весной этого года власти Великобритании тайно выдали британским компаниям лицензии на вылов чилийского сибаса у берегов Южной Георгии, субантарктического острова в южной Атлантике. Остров является заморской территорией Великобритании.

Однако в США решили, что выдача таких лицензий является незаконной, поскольку выданы они были без согласования с Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), сообщает Associated Press (перевод "ПолитРоссия").

Афишировать своё недовольство американцы не стали. В Вашингтоне в частном порядке связались с Лондоном, дабы выразить своё недовольство. И выразили, раскритиковав решение британских властей о раздаче квот на вылов рыбы. Плюс пригрозив ввести запрет на импорт рыбы, выловленной вблизи Южной Георгии. Помимо этого, под ограничения могут попасть суда, занимающиеся выловом рыбы рядом с этим островом.

Этим судам могут отказать в доступе в американские порты, а также занести в чёрный список в рамках Антарктической комиссии.

Однако же британские власти пока не проявляют желания отозвать разрешения, а рыбаки намерены продолжить вылов рыбы.

Но винит в произошедшем AP… Россию. Якобы именно из-за её решения не поддерживать ограничения на вылов чилийского сибаса и возникла конфликтная ситуация между Великобританией и США. Дескать, именно действия России и придали решимости Лондону.

Какие из этой истории можно сделать выводы? Во-первых, нет ясности в том, насколько действительно велики разногласия между Лондоном и Вашингтоном. А во-вторых, и в этой теме без якобы участия России не обошлось. Впрочем, это как раз не удивляет практически.