Белогорьев: никто не знает, пойдёт ли РФ на полную остановку "Северного потока"

Пойдет ли Россия на полную остановку поставок газа при закрытии "Северного потока" — никто не знает. Об этом заявил заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев комментируя Pravda. Ru заявление правительства Германии, что Россия может воспользоваться ежегодным техническим обслуживанием "Северного потока", чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну.

"Все зависит от обстоятельств. Евросоюз, Германия в частности, не планирует, насколько известно в этом году предпринимать шаги по прекращению поставок российского газа и действительно опасается этого, потому что без российского трубопроводного газа пережить сколько-либо нормально ближайшую зиму не удастся, чтобы не делали немецкие власти, европейские власти, как бы не сокращать потребление, не повышать цены, тем самым привлекая сжиженный газ, не возобновлять угольную генерацию и прочее", — отметил он.

По словам эксперта, текущий уровень закачки СПГ держится на хорошем уровне, близок к среднегодовому.

"И что характерно, несмотря на проблемы с предложением газа, большинство европейских СПГ не снижет темпы закачки, в том числе немецкие, готовясь, прежде всего, к зиме. Общий настрой — это как можно больше накопить запасов к зиме, чтобы хоть как-то снизить риски. Сейчас у нас июнь, впереди июль — самый низкий сезон спроса", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ выразило опасение, что Россия воспользуется ремонтными работами на "Северном потоке" и полностью прекратит поставки газа.