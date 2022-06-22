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В РСА признали, что рост цен на автозапчасти скажется на тарифе ОСАГО

Экономика

Глава РСА Игорь Юргенс объяснил, для чего необходимо продолжать начатый курс на либерализацию тарифов ОСАГО.

В РСА признали, что рост цен на автозапчасти скажется на тарифе ОСАГО

Игорь Юргенс рассказал о пользе расширения тарифного коридора в ОСАГО, которое позволяет остановить рост цен на обязательное страхование гражданской ответственности автомобилиста.

"Мы сейчас видим ряд категорий, убыточность по которым существенно превосходит ту цену, которую они платят за страховку, первыми среди них являются такси. Также мы проводим глубокий анализ ситуации с ОСАГО в регионах — там, где власти активно борются с мошенничеством, тариф снижается, средняя цена падает. В тех регионах, где растет мошенничество, ситуация обратная", — цитирует слова президента РСА NEWS.ru.

Юргенс рассказал, что жителям одних субъектов федерации приходится доплачивать за других, что, по его мнению, в корне неправильно.

Национальный центр безопасности движения ранее выступил против изменения тарифов ОСАГО.

Руководитель РСА обратил внимание на рост цен на автозапчасти, который составил 28,7%. Он предположил, что это повлияет на размер тарифа. Размер автостраховки, по словам Юргенса, возрастёт не пропорционально росту цен на комплектующие к автомобилям.

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Автор: Елена Былкина
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