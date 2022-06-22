Экономист связал падение доллара с низким спросом на иностранную валюту

Экономист Игорь Лавровский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал падение доллара до 53 рублей. Как подчеркнул эксперт, укрепление отечественной валюты не свидетельствует о положительных изменениях в российской экономике.

"Такие показатели связаны с низким спросом на доллар и евро. Их, очевидно, хватает для всех текущих нужд, есть не так много заявок на покупку. Соответственно, курс снижается. Это нормально", — сказал специалист.

По его словам, падение доллара является следствием изменения внешнеэкономической конъюнктуры. При этом такой результат возник не из-за действий властей России, отметил собеседник издания.

"Запад сам придумал, как себя от нас отгородить. Поэтому курс не может не меняться. Спрос на западные услуги и товары падает", — отметил экономист.

Также он разъяснил заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова, который предупредил о негативных последствиях снижения курса иностранной валюты.

"Во-первых, когда растёт курс рубля, возрастает привлекательность импорта. Нам такой эффект не нужен на данной стадии, поскольку он объективно ослабляет позицию отечественных производителей на внутреннем рынке. Когда курс снижается, становится выгоднее экспортировать, потому что внутренние издержки на наших экспортёров исчисляются в рублях. Речь не только об энергоресурсах", — заключил Лавровский.

Ранее на официальном сайте Мосбиржи сообщили, что курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года.