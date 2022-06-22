Аналитик предрекла падение доллара ниже 53 рублей

Курс доллара опустится ниже 53 рублей из-за налогового периода. Такое мнение URA. RU высказала ведущий аналитик банка "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова.

Она объяснила, что ко всем факторам, которые до сих пор влияли на курс российской валюты, сейчас прибавляется ещё один, связанный с налоговым периодом. Речь идёт о том, что отечественные предприятия-экспортёры для уплаты налогов будут менять валюту на рубли. Это вызовет повышенный спрос и укрепление российской валюты, уверена эксперт.

"Не исключено, что доллар может упасть до 53 рублей и даже ниже этой отметки", — сказала Мильчакова.

По данным Московской биржи, на данный момент доллар на площадке торгуется по цене 53,2 рубля.