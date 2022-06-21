США случайно сделали подарок Китаю в развитии стратегически важной отрасли

Санкции, которые США ввели против технологических компаний из Китая, только подтолкнули развитие производства чипов в этой стране. Да такие, что в КНР были зафиксированы самые быстрые темпы развития отрасли в мире.

По данным агентств Bloomberg, за последние четыре квартала 19 из 20 лидирующих по скорости развития производителей чипов в мире являются китайскими. За тот же период времени в 2021 году их было только восемь.

Столь быстрые темпы роста американское агентство объясняет санкциями, которые в 2020 году были введены Вашингтоном в отношении ряда крупных китайских компаний, которые производят чипы и полупроводники. Эти компании попали под ограничения на продажу технологий. И начали развивать собственные.

Кроме того, на руку китайским предприятиям сыграла пандемия коронавируса. Постоянный дефицит чипов и полупроводников в последние два года, а также уменьшение объёмов производства другими крупными поставщиками тоже сыграли на руку китайским компаниям. Плюс поддержка со стороны властей страны.

Всё это привело к тому, что в Китае значительно возросли объёмы производства чипов и полупроводников. А кроме того, объём заказов со стороны иностранных компаний увеличился на 58 процентов. Отметим, в условиях дефицита, иного варианта развития событий было трудно ожидать. Продажи достигли рекордного триллиона юаней (порядка 150 миллиардов долларов).

В итоге напряжённые отношения между Китаем и США способствовали тому, что в КНР резко увеличилось собственное производство в такой стратегической отрасли, как производство чипов и полупроводников. Что, надо заметить, способствует ещё и изменению отрасли в глобальном масштабе.