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Лукашенко: россияне приедут — всё скупят, неплохо заработаем

Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские граждане массово скупают товары в Белоруссии. По его мнению, это вариант для сельского хозяйства страны неплохо заработать.

Лукашенко: россияне приедут — всё скупят, неплохо заработаем

В ходе посещения ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный" в Оршанском районе Александр Григорьевич отметил, что "нам надо кровь из носа этот и следующий год хорошо сработать в сельском хозяйстве".

"Ваша продукция за рубежом стоит хороших денег. Цены на продукты подскочили. Россияне сюда приезжают — всё скупают. Для сельского хозяйства золотой год!", — заявил он.

Президент Белоруссии выразил уверенность, что продукция, производимая в стране, востребована на зарубежных рынках. Надо только успевать выполнять заказы.

"Одежда, продукты питания. Мы не успеваем выполнять заказы, которые нам поступают на предприятия. Вот и санкции. Сейчас спрос бешеный. Всё, что мы производим, сегодня продавай — не хочу", — цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия" должна "красиво выкрутиться" в условиях западных санкций. Он отметил, что через год-два ситуация в стране изменится. А для этого каждый её житель должен заниматься своим делом.

"Это непростая обстановка. И мы должны из нее красиво выкрутиться. Все остальное не проблема. Надо выстоять. Каждый должен заниматься своим делом. Год-два, и ситуация изменится", — заявил Лукашенко.

В начале июня, комментируя очередной пакет санкций, который Евросоюз ввёл против России и Белоруссии, Александр Лукашенко отметил, что в первую очередь ограничения вредят тем странам, которые их вводят.

"Никто там экономикой не занимается, никто не думает. Возьмите, к примеру (я не беру уже Польшу, хотя можно), Литва, Латвия. Ну, они же не только себе в ногу стреляют, они уже прострелили себе голову. Ты же думай, прежде чем ввести какие-то санкции", — заявил тогда президент Белоруссии.

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Автор: Антон Куликов
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