Boeing и Airbus в России заменят самолётами МС-21

Вместо американских Boeing и британских Airbus в условиях западных санкций лётный парк российских авиакомпаний получит отечественные самолёты МС-21. Также будут использоваться Ту-214 и Super Jet, заявил Телеканалу "360" главред портала Avia. ru Роман Гусаров.

"МС-21 — самый современный в своём классе среднемагистральный самолёт, который разработан в России. Его аналоги — Boeing 737 и Airbus А-320", — сказал он.

Эксперт назвал МС-21 более перспективными лайнерами, так как эта модель была разработана относительно недавно и имеет существенный потенциал роста в отличие от американских и британских аналогов, у которых "модернизационный предел уже достигнут".

Также отечественный авиапарк пополнят Super Jet и Ту-214, считает Гусаров. Он уточнил, что если на налаживание производства комплектующих для Super Jet потребуется время, то Ту-214 полностью изготавливаются из российских деталей. Однако их производство не будет масштабным, предупредил эксперт.

"Здесь производство не будет масштабным, но они будут дополнением", — сказал он.