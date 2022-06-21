Глава Минтруда Котяков предупредил о росте количества безработных в России

Руководитель Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что в нашей стране увеличивается число безработных.

"В последние периоды уже июня мы наблюдаем рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", — сказал российский министр во время выступления в Совете Федерации.

По данным главы ведомства, ситуацию на рынке труда можно назвать напряжённой. Изменения возникли на фоне санкций Запада в отношении Москвы, подчеркнул Котяков. Известно, что ограничительные меры политики ввели после начала военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала экономическую ситуацию в нашей стране сложной. По словам чиновницы, российские власти должны проявлять гибкость.