Руководитель Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что в нашей стране увеличивается число безработных.
"В последние периоды уже июня мы наблюдаем рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", — сказал российский министр во время выступления в Совете Федерации.
По данным главы ведомства, ситуацию на рынке труда можно назвать напряжённой. Изменения возникли на фоне санкций Запада в отношении Москвы, подчеркнул Котяков. Известно, что ограничительные меры политики ввели после начала военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала экономическую ситуацию в нашей стране сложной. По словам чиновницы, российские власти должны проявлять гибкость.
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