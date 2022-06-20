Эксперт уверен, что наступил подходящий момент для покупки доллара

Экономист Георгий Остапкович считает, что покупка доллара сейчас — разумное решение.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович не исключил, что в будущем произойдёт ослабление курса рубля. По этой причине покупка долларов видится ему оправданным шагом.

Остапкович считает, что гражданам, которые раздумывают над перспективой покупки долларов, следует делать приобретать валюту сейчас, так как, с учётом экономических прогнозов, для этого наступил подходящий момент.

Эксперт призвал воздержаться от скоропалительных поступков и принимать решение с учётом имеющегося дохода и капиталов. Он отмечает, что можно получить выгоду от укрепления валюты. Хранение сбережений в долларах ему тоже представляется разумным решением.

Ранее Ксения Собчак пожаловалась на то, что, несмотря на формальное одобрение на снятие долларов с валютных счетов, в России нереально купить иностранную валюту по официальному курсу.

"Исходя из экономической теории, надо покупать доллар, если он будет усиливаться. Не то что я рекомендую людям бежать и покупать, но это делать можно", — цитирует слова Георгия Остапковича Москва 24.