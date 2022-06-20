Курс доллара упал до 55 рублей впервые с 2015 года

На Московской бирже курс доллара упал до уровня 2015 года и составил 55,6 рублей.

После того, как президент России Владимир Путин принял решение перевести оплату за газ для недружественных стран в рубли, российская национальная валюта начала укрепляться. Рост цен на энергоносители и эффективные меры Центробанка РФ также способствовали поддержке курса рубля.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что национальная валюта РФ сейчас "переукреплена", поскольку оптимальным считается курс 70-80 рублей за доллар. Именно к такому уровню придёт рубль в конце года, считает глава Сбербанка Герман Греф.