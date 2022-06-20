Метро в Хабаровске не появится, даже когда город станет миллионником

Хабаровск является самым большим городом на Дальнем Востоке. По протяжённости его можно сравнить с Санкт-Петербургом. А для того, чтобы добраться из южной части города в северную и наоборот, горожанам приходится тратить столько же времени, как при перемещении, например, из Москвы в Калугу.

Как пишет transsibinfo.com, появление метро разгрузило бы транспортную инфраструктуру Хабаровска и облегчило бы жизнь его жителей. Однако строительства метро в городе пока не планируется по причине высокой стоимости этого проекта. Для прокладывания линий метро пришлось бы пробиваться через скалистые грунты холмов, на которых расположен город, а это очень дорого.

Как заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, в качестве альтернативы метрополитену в городе будут построено большое количество лёгких линий рельсового транспорта и широких дорог, призванных уменьшить автомобильные пробки.

Как подчеркнул Дегтярёв, метро не появится в Хабаровске, даже когда город станет миллионником — по прогнозам, это должно случиться к 2031 году.

"Метро мы строить не будем после преодоления миллиона. Нам это не надо. Очень дорого. Будем просто строить широкие дороги, развязки и легкие линии рельсового транспорта, — сказал Дегтярёв в ходе ПМЭФ.