"АвтоВАЗ" проведёт конференцию по снижению цен на Lada

Руководство компании "АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками комплектующих варианты снижения стоимости автомобилей Lada. Об этом на ПМЭФ сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров.

"На следующей неделе вместе с руководством "АвтоВАЗа" мы предполагаем провести совместную конференцию поставщиков. Обсудим этот вопрос", — приводит его слова РИА Новости.

Азаров напомнил, что вопрос стоимости Lada поднял на профильном совещании президент России Владимир Путин. Он призвал производителей подумать над снижением цены на автомобили.

По словам губернатора, стоимость Lada может снизиться, так как в последнее время упали цены на металл.