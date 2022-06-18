Некоторые иностранные автопроизводители в ближайшее время намерены возобновить работу в России. Об этом на ПМЭФ сообщил глава Калужской области Владислав Шапша.
"Не буду называть компании, но некоторые собираются в ближайшее время возобновить работу", — передаёт его слова РИА Новости.
Шапша добавил, что ещё ряд компаний работают над тем, чтобы вернуться на российский рынок. Однако в текущем году им вряд ли удастся это сделать, уточнил он.
На территории Калужской области находятся три завода, которые производили автомобили Volkswagen, Skoda, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Citroen, а также грузовики Volvo.
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