На ПМЭФ заявили о скором возобновлении работы иностранных автопроизводителей

Некоторые иностранные автопроизводители в ближайшее время намерены возобновить работу в России. Об этом на ПМЭФ сообщил глава Калужской области Владислав Шапша.

"Не буду называть компании, но некоторые собираются в ближайшее время возобновить работу", — передаёт его слова РИА Новости.

Шапша добавил, что ещё ряд компаний работают над тем, чтобы вернуться на российский рынок. Однако в текущем году им вряд ли удастся это сделать, уточнил он.

На территории Калужской области находятся три завода, которые производили автомобили Volkswagen, Skoda, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Citroen, а также грузовики Volvo.