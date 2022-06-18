Сечин заявил о провале политики глобального энергоперехода

Политика зелёного энергоперехода в мире провалилась из-за антироссийских санкций. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Антироссийские санкции, по сути, покончили с зелёным переходом", — сказал он на ПМЭФ.

Сечин отметил, что Запад всё реже говорит о замене углеводородов на альтернативные источники энергии. В настоящее время подобные высказывания расходятся с реальной практикой, когда Европа всячески пытается заместить российские нефть и газ теми же углеводородами из других стран, считает он.

Глава "Роснефти" выразил уверенность в том, что Запад своей риторикой о зелёном переходе пытался "манипулировать" рынком, но в новых условиях необходимость в этом отпала.

"Зелёный переход больше не нужен как способ манипулирования рынком при доступности иных, более грубых и радикальных подходов. В частности нападение в целях хищения чужого имущества", — заявил Сечин.