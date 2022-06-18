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CNN: Санкции против России были подготовлены к утру 24 февраля

Экономика

Пропагандистское телевидение Соединенных Штатов в статье "«Они как наши воины-ботаники»: Как Минфин ведет экономическую войну с Россией" рассказало, что Элизабет Розенберг, помощник министра финансов в кабинете Байдена, "незадолго до полуночи 23 февраля"... "составляла секретную записку с изложением окончательных решений и соображений для министра финансов Джанет Йеллен, чтобы представить ее на заседании Совета национальной безопасности всего через несколько часов".

CNN: Санкции против России были подготовлены к утру 24 февраля

Это, безусловно, указывает на то, что санкции со стороны США планировались независимо от начала специальной военной операции на Украине.

Учитывая ту информацию, что Украина готовилась сама начать крупномасшабное наступление на территории ДНР и ЛНР в начале марта, понятно, что санкции разрабатывались в ответ на возможную реакцию России на такое нападение.

В статье CNN среди прочих аргументов минфина СМША указывается, что сегодня санкции привели к инфляции в России на 15%. Однако мы помним, что вчера в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин сообщил, что в некоторых из европейских стран, объявивших санкции России, инфляция достигла более 20%.

Это не говоря о замечании Дмитрия Медведева о начавшемся раздвоении личности Джозефа Байдена, заявившего, что решение о санкциях он принимал не как президент, а как верховный главнокомандующий. "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда в XXI веке", - отметил экс-президент страны, а теперь - хаместитель секретаря Совета безопасности России.

В любом случае, сообщение CNN, что документ о всеобъемлющих санкциях США против России готовился за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине, свидетельствует о том, что экономическая война против России готовилась давно. Начав спецоперацию, президент России смешал все карты Вашингтону, и теперь события на Украине, которые готовились западными "коллегами", идут совсем не по тому плану, который планировался.

В пропагандистском материале CNN не указывается, какое влияние санкции США оказали на экономику самой Америки. Об этом пишут другие издания. Нам важно знать главное: в самой Демократической партии США все больше сторонников идеи, что Байден не должен выдвигаться на второй срок.

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Автор: Петр Ермилин
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