Хазин: США классически "развели" ЕС, заставив ввести санкции против России

США осуществили "гениальную провокацию" против Евросоюза, ловко обведя его вокруг пальца и развязав войну санкций с РФ.

Об этом сообщил политолог и экономист Михаил Хазин.

Развернувшиеся сейчас на геополитической арене события — ни что иное, как "гениально организованная Штатами провокация". Её смысл заключён в том, чтобы вынудить руководство Европейского Союза ввести против России абсолютно невыгодные ему санкции. И эта цель была достигнута — тактика Вашингтона принесла результат.

ЕС, выступив против Кремля, сам себя вверг в сильнейший кризис. И хоть от конфронтации с Россией страдают и сами США, тем не менее, Евросоюзу приходится гораздо хуже. Не за горами тот час, когда Штаты перетащат к себе из ЕС большую часть его капиталов, уверен эксперт и не исключает, что скоро американцы и вовсе отменят все санкции, наложенные на РФ.

"Это классическая разводка. Богатого дурачка начинают пугать кем-то, потом рассказывают, как ему придется отбиваться, вроде как поддерживают его, а потом выясняется, что в результате этой мифической борьбы он остался без денег", — цитирует аналитика "Федеральный Бизнес-журнал".

Хазин, подытожив, отметил, что 70 процентов капиталов Евросоюза достанутся США, еще 20 процентов уйдут в РФ, а оставшиеся 10 процентов получит Британия. Выходит, что в условиях деградации либеральной модели Запада санкционное противостояние с Россией понадобилось Белому дому только ради поддержания собственной экономики за счет своих "европейских партнеров".