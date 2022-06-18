Гражданам Финляндии запретили "топливный туризм" в Россию

Граждане Финляндии долгое время ездили в Россию, чтобы приобрести дешёвое топливо. Теперь подобным образом экономить семейный бюджет у них не получится.

Большинство финнов, возвращаясь на машине из России, предпочитали до пересечения границы заправить полный бак горючего и залить бензин во все доступные канистры. Теперь предприимчивых граждан Финляндии будут привлекать за нарушение антироссийских санкций.

Официальный представитель таможенной службы Туула Ляхдеринне рассказала изданию РИА Новости, что новый пакет санкций запрещает "прямую или косвенную покупку, импорт или передачу нефтепродуктов из России".

"Калевала" закончилась и началась проза жизни без волшебной мельницы Сампо из России", — прокомментировал запрет российский военкор Юрий Котенок.

По его словам, полные последствия наложенных на Россию санкций финны смогут ощутить уже ближайшей зимой. Экономически успешная Финляндия, которую строили президенты Маннергейм, Паасикиви и Кеккконен, останется только в воспоминаниях.