В России продолжают работу три проекта "Сахалин" и строится нефтегазовый парк

Несмотря на санкции, на Дальнем Востоке продолжается реализация проектов "Сахалин — 1", "Сахалин — 2" и "Сахалин — 3", начато строительство нефтегазового парка. Об этом в интервью vostokmedia.com сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мы продолжаем жить в привычном ритме. Идет реализация нефтегазовых проектов "Сахалин — 1" и "Сахалин — 2". После введения санкций многие иностранные компании стали выходить из проектов. Для нас это стало новой возможностью", — сказал он.

По словам Лимаренко, в регионе возводится новый нефтегазовый парк, куда уже удалось привлечь более 10 резидентов.

"Мы приступили к строительству нефтегазового парка. Его резиденты будут работать также и на "Сахалине — 3". Уже свыше 10 крупных российских компаний стали резидентами парка", — добавил губернатор.