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Путин объяснил, почему не переживает из-за нехватки упаковки для продуктов

Экономика

Президент России Владимир Путин предложил не переживать в связи с нехваткой упаковки для продуктов питания.

Путин объяснил, почему не переживает из-за нехватки упаковки для продуктов

"Насчёт упаковки. Я не думаю, что это такая сложная вещь, которую нам не смогут заменить или наши партнёры из других стран, которые с удовольствием займут этот рынок рано или поздно, или не сможем мы сделать сами", — сказал президент, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ранее о том, что в России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов, в интервью РБК рассказал вице-премьер Виктория Абрамченко.

По её словам, сейчас в активной фазе эксперимент "как нашу целлюлозно-бумажную промышленность "поженить" с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить".

Вице-премьер, выразила надежду, что эксперимент будет успешным.

По словам Виктории Абрамченко, после ухода иностранных компаний и технологий сейчас необходимо решить вопрос с асептической упаковкой, Tetra Pak, Pure Pak.

Она отметила, что "может быть, не будет той красивой белой упаковки". Будет серая, "экологичная", по словам вице-премьера. Но она будет наша, отечественная, подчеркнула вице-премьер. И заверила, что замена упаковки никак не повлияет на качество и безопасность содержимого.

"И в бидоны алюминиевые мы не вернемся", — сказала Виктория Абрамченко.

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Автор: Олег Артюков
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