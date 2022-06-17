Экономист Ракша: сахар подорожает, но останется доступным для россиян

Экономист Денис Ракша заявил, что сахар останется доступным для граждан нашей страны. По словам эксперта, значительно цены вырастут только на и так дорогой продукт.

Как напомнил специалист, стоимость сахара власти РФ не контролируют, однако существует соглашение, согласно которому бизнесмены не могут повышать цены на некоторые социально значимые товары. Вместе с этим экономист допустил, что в каких-то городах возможны проблемы с поставками сахара.

"Всё равно россияне купят сахара примерно столько же, сколько покупали в прошлом году. Просто люди покупают этот продукт неравномерно. Рост цен на сахар всегда приходится на лето, когда его покупают больше, чтобы варить варенье", — заключил эксперт, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Ранее фермер из Волгоградской области возмутился стоимостью сахара. По словам жителя региона, продукт стоит дороже ста рублей за килограмм.