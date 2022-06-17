Несмотря на то, что пенсионная реформа может ускорить получение соцуслуг, по мнению депутата Госдумы от Новосибирской области Рената Сулейманова её всё же придётся отменить.
"Но рано или поздно к этому вопросу придётся вернуться. Потому что социально-экономические сложности к осени могут усугубиться и назреет необходимость принятия решений, в том числе в социальной сфере, чтобы защитить население", — приводит его слова Om1. ru.
Сулейманов считает, что реформа до сих пор действует, потому что продвигавшие идею повышения пенсионного возраста чиновники до настоящего времени находятся на местах и продолжают свою политику.
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