Сулейманов спрогнозировал отмену пенсионной реформы по осени

Несмотря на то, что пенсионная реформа может ускорить получение соцуслуг, по мнению депутата Госдумы от Новосибирской области Рената Сулейманова её всё же придётся отменить.

"Но рано или поздно к этому вопросу придётся вернуться. Потому что социально-экономические сложности к осени могут усугубиться и назреет необходимость принятия решений, в том числе в социальной сфере, чтобы защитить население", — приводит его слова Om1. ru.

Сулейманов считает, что реформа до сих пор действует, потому что продвигавшие идею повышения пенсионного возраста чиновники до настоящего времени находятся на местах и продолжают свою политику.