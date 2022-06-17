Шульгинов: угольная отрасль работает на уровне показателей 2021 года

Несмотря на то, что Евросоюз ввёл запрет на импорт и покупку российского угля, отрасль продолжает работать на уровне 2021 года.

"Эмбарго на уголь вступает в силу только в августе. Сейчас мы идем близко к показателям прошлого года. По добыче — всего на 0,5% ниже. Так что посмотрим, как эмбарго сработает", — приводит слова министра энергетики РФ Николая Шульгинова oilcapital. ru.

Ранее в газете The Wall Street Journal журналист Джинджу Линаписал, что единый фронт Соединенных Штатов и Европы против Москвы разваливается из-за топливного кризиса и дорогого газа.