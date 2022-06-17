Герман Греф: экономика РФ вернётся на уровень 2021 года только через десять лет

Российская экономика сможет вернуться на уровень 2021 года лишь через 10 лет. Об этом заявил руководитель Сбербанка Герман Греф.

При этом он отметил, что восстановление экономической системы РФ на фоне введения западных санкций можно ускорить с помощью реформ.

"Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень прошлого года может занять примерно 10 лет", — сказал Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что Белый дом планирует сделать антироссийские санкции как можно более болезненными для Кремля и ключевых лиц, которые принимают решения. Он добавил, что Штаты должны создать препятствия для развития оборонного комплекса России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал западные санкции "обоюдоострым оружием" как для России, так и для тех государств, которые их принимают.