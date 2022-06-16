Банк ВТБ в лице председателя правления Андрея Костина и губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписали соглашение о сотрудничестве во время Петербургского международного экономического форума.
ВТБ на правах лидера финансового рынка обязался способствовать всестороннему развитию Подмосковья.
"Мы подписали большое соглашение, где один из важных пунктов — улучшить условия ипотечного кредитования для жителей Подмосковья, поддержать программу социальной ипотеки, которая у нас реализуется с 2016 года. Московская область входит в тройку лидеров по объемам жилищного кредитования в рамках льготных программ. Есть запрос, и мы стараемся находить новые возможности", — сказал губернатор Воробьев, слова которого приводит Телеканал "360".
Московская область и ВТБ уже давно тесно взаимодействуют в разного рода вопросах: льготном кредитовании, зарплатных, инвестиционных и бюджетных проектах, финансировании социальных объектов, которые, в свою очередь, способствуют обеспечению занятости населения, росту его доходов и улучшению качества жизни в этом регионе.
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