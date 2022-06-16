Новак заявил о переходе европейских клиентов "Газпрома" на оплату газа в рублях

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что большинство стран Европы, которые до спецоперации на Украине покупали у "Газпрома" топливо, перешли на оплату газа в рублях.

"Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления… примерно процент 90-95", — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Также Новак отметил, что в настоящее время добыча нефти в России достигла февральских показателей. Он не исключил, что РФ нарастит добычу чёрного золота в июле. Вице-премьер считает, что на мировом рынке цены на нефть продолжат рост.

По данным Международного энергетического агентства, Россия ежемесячно получает около 20 миллиардов долларов от продажи нефти. Несмотря на санкции, нефтяные доходы РФ увеличились на 50% в 2022 году, сообщило ранее издание Bloomberg.