Air Force Magazine: западные санкции не повлияли на военно-промышленную базу РФ

Авторы издания Air Force Magazine заявили, что западные санкции не повлияют на военно-промышленную базу России.

Цель у санкций была ослабить и парализовать российскую оборонную промышленность. Однако этого не произошло. Провал санкций признают и американские эксперты, пока администрация Джо Байдена продолжает безосновательно говорить об обратном.

Авторы Air Force Magazine заявляют, что Западу не удалось парализовать российскую оборонную промышленность. У России большие запасы материалов, а на некоторые отрасли ограничения вообще повлиять не могут.

Директор консалтинговой фирмы Eastern Advisory Group и почетный научный сотрудник Бирмингемского университета Ричард Конноли заявил, что Россия неплохо справляется с санкциями. По его мнению, Москва до сих пор сохраняет способность финансировать военные действия и армию РФ. Конноли и его коллеги отметили, что санкции также не повлияли и на экспорт российских нефти и газа. Эксперт уверен, что у России не закончатся средства в ближайшее время, как этого желает Запад.

"На самом деле, данные российского Министерства обороны за первые четыре месяца года показывают, что военные расходы удвоились по сравнению с плановыми показателями на конец прошлого года", — заключил Конноли.