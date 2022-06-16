Авторы издания Air Force Magazine заявили, что западные санкции не повлияют на военно-промышленную базу России.
Цель у санкций была ослабить и парализовать российскую оборонную промышленность. Однако этого не произошло. Провал санкций признают и американские эксперты, пока администрация Джо Байдена продолжает безосновательно говорить об обратном.
Авторы Air Force Magazine заявляют, что Западу не удалось парализовать российскую оборонную промышленность. У России большие запасы материалов, а на некоторые отрасли ограничения вообще повлиять не могут.
Директор консалтинговой фирмы Eastern Advisory Group и почетный научный сотрудник Бирмингемского университета Ричард Конноли заявил, что Россия неплохо справляется с санкциями. По его мнению, Москва до сих пор сохраняет способность финансировать военные действия и армию РФ. Конноли и его коллеги отметили, что санкции также не повлияли и на экспорт российских нефти и газа. Эксперт уверен, что у России не закончатся средства в ближайшее время, как этого желает Запад.
"На самом деле, данные российского Министерства обороны за первые четыре месяца года показывают, что военные расходы удвоились по сравнению с плановыми показателями на конец прошлого года", — заключил Конноли.
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