IT-специалисты призвали выключать VPN при получении банковских услуг с телефона

При включенном VPN все данные пользователя, в том числе пароли, переписки, номера банковских карт, становятся уязвимыми. Об этом предупредили новосибирские IT-специалисты.

По их словам, при получении банковских услуг с телефона необходимо отключать VPN. Как отметил директор компании "Маркетика" Сергей Вепренцев, важно выбирать надёжные VPN-сервисы для ежедневного пользования. При этом он подчеркнул: понятие "надёжности" стало условным в современных геополитических условиях.

"Большинство VPN-сервисов являются зарубежными, как мы видим в последнее время, от зарубежных компаний можно ожидать "сюрпризов" в отношении российских пользователей", — сказал специалист в интервью atas.info.

Директор "Студии Ял" Алексей Радкевич добавил, что VPN — это ещё одно устройство, через которое проходит поток информации. Злоумышленники, пояснил эксперт, в силах частично расшифровывать данные пользователя, включая логины, пароли, сведения из личных кабинетов в банках.