Глава Минфина РФ Силуанов предложил российским чиновникам пересесть на "Лады"

На Петербургском экономическом форуме Антон Силуанов предложил способ поддержать экономику России. Для этого чиновников надо пересадить на отечественные машины.

По словам главы Министерства финансов России, государство обязано принять на себя часть рисков бизнеса по реализации товаров, что можно сделать за счёт обеспечения соответствующего спроса. Сейчас российские компании получают субсидии из бюджета, но этого явно недостаточно.

"Можно было бы пересадить чиновников на Lada с отечественными подушками безопасности", — предложил министр во время выступления на ПМЭФ-2022.

Последние два десятилетия российские политики довольно часто озвучивали подобную инициативу. В 1997 году первый президент РФ Борис Ельцин даже издал соответствующий указ, но не смог добиться его исполнения, а потому распоряжение пришлось отменить спустя два года.