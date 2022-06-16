Дудчак: Киев держит США за идиотов, обещая расплатиться за газ по ленд-лизу

Киев запросил у США 6 млрд кубометров СПГ по ленд-лизу. Примечательно, что экс-Незалежная заверила о том, что погасит все долги в 2024 году. В беседе с Pravda.Ru кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак пояснил, что обещания Киева о возврате денег за газ более чем сомнительны.

По словам экономиста, вероятность того, что Штаты пойдут на такой рискованный шаг, мала, но есть. При этом, по мнению собеседника, Вашингтон прекрасно понимает, что ленд-лиз обернётся долговой ямой для Киева.

"Это вызовет проблемы и на западном рынке, по крайней мере, может привести к повышению цены. Тем более говорить о том, что Украина расплатится через два года, но это просто замечательная идея. Молодцы. Неужели они всех за идиотов держат? Понятно, что Украина не расплатится", — пояснил Дудчак.

Эксперт подчеркнул, что "загоняя в долги" Украину, Штаты преследуют свои цели. К примеру, поставки оружия по ленд-лизу позволят американским властям рассчитывать на украинское зерно.

Кроме этого, с помощью Киева, США избавляются от своего старого оружия, обновляя собственный оборонный комплекс, а заплатит за это Украина.

"Меняют старое советское вооружение, может быть, на старое натовское или на новое натовское. По этой пищевой цепочке вниз сползается на Украину, как на помойку, старый военный хлам, который нужно было бы утилизировать, на это надо было тратить деньги. А так они получают определённую выгоду: утилизация происходит с помощью Украины, и Украина остаётся должна", — резюмировал экономист.

По словам собеседника, обещания Украины в контексте газа вряд ли "воодушевят" американцев. Однако если администрация придумает, как выгодно повесить на Киев ещё один долг, поставки, хотя и сомнительно, но могут состояться.