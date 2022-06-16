Вице-премьер РФ Белоусов: рубль стал слишком крепкой валютой

Национальная валюта РФ сейчас "переукреплена", ведь оптимальным считается курс 70-80 рублей за доллар. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

По его словам, Центральный банк России не таргетирует курс рубля. Как пояснил Белоусов, он складывается "таким, каким есть".

"55-60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок", — сказал первый вице-премьер РФ в интервью ТАСС.

Он также напомнил, что Центробанк последовательно снизил ключевую ставку до 9,5 процента. Белоусов убеждён: такая экономическая политика говорит о том, что в стране действительно была высокая инфляция. Теперь она уступила место проблемам, которые связаны с чрезмерно укреплённым обменным курсом, заключил вице-премьер.

Ранее экономист Константин Ордов сообщил, что к резкому укреплению рубля привели ограничения на валютном рынке.