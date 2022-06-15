Политические события последних месяцев усилили давний посыл на импортозамещение. Челябинская область может внести свой весомый вклад в развитие российской экономики. В 2022 году регион остаётся лидером по промышленному производству, а в прошедшем году выпустил значительные объёмы металла и сопутствующей продукции. При этом индекс промышленного производства в регионе по итогам 2021 года составил 107,3% к итогам 2020 года, пишет kursdela.biz.
Наблюдался рост добычи полезных ископаемых, выпуска оборудования, текстиля, машин и мебели. Однако сегодня каналы сбыта продукции оказались перекрытыми.
В производстве возник ряд проблем, в частности, вызванных недостатком или полным отсутствием иностранных комплектующих, которые использовались в работе. Эта же проблема сказалась и на пищевой промышленности.
"Хлеб мы производим (или) на иностранных конвейерах, кур щипали на итальянском оборудовании, молоко сепарировали — на польском/израильском/канадском. Да и сами куры, коровы и свиньи к нам на крупные фабрики Челябинской области прилетали аж из Северной Америки", — пишет источник.
Очевидно, что быстрое решение проблемы и налаживание собственного производства комплектующих невозможно. Часть техники в страну может поставить Китай, однако и он стеснён внешнеполитическими событиями.
Предприниматели Челябинска ищут обходные пути импорта товаров, однако это нельзя назвать импортозамещением. Многие производители продолжают ввозить товары в страну, однако цены на них поднялись в несколько раз.
Проблемы наблюдаются и в сельском хозяйстве:
"Львиная доля техники на челябинских полях — импортная. ЧТЗ последний нормальный, полноценно местный сельскохозяйственный трактор выпустил в доисторическую эпоху и сразу умер в муках", — цитирует источник слова агрария Ильдара.
По версии издания, полноценное импортозамещение станет реальностью спустя годы, когда Россия сможет производить продукцию своими силами. Однако картина не безнадёжна.
"Пока же из местного у нас остаются только амбиции и часть продукции: мясо и зерно, металл и руда, переработка и логистика. Остальное, видимо, будем наверстывать. С годами", — резюмирует источник.
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