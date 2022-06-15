Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Алёхин: несмотря на корректировки, ВС РФ успешно выполнили первый этап СВО
Омбудсмен Ярославская: желание взять ребёнка из Донбасса должно быть осознанным
360kuai: Россия мгновенно ответила Японии на попытку унижения
Баширов: ВСУ обстреливают Донецк, чтобы спровоцировать ВС РФ на удар по Киеву
Энергетик Кондратьев усомнился в запуске "Северного потока-2"
Депутат ГД Валеев: "подачки Запада" не приведут Украину к успеху на фронте
Подберёзкин: Украина требует у Запада "чудо-оружие", но его некому использовать
В Ставрополье жалуются на нелегальных перевозчиков лежачих пациентов
Генерал ВСУ Марченко: Крымский мост — цель номер один для уничтожения

Челябинская область столкнулась с проблемами в импортозамещении

Экономика

Политические события последних месяцев усилили давний посыл на импортозамещение. Челябинская область может внести свой весомый вклад в развитие российской экономики. В 2022 году регион остаётся лидером по промышленному производству, а в прошедшем году выпустил значительные объёмы металла и сопутствующей продукции. При этом индекс промышленного производства в регионе по итогам 2021 года составил 107,3% к итогам 2020 года, пишет kursdela.biz.

Челябинская область столкнулась с проблемами в импортозамещении

Наблюдался рост добычи полезных ископаемых, выпуска оборудования, текстиля, машин и мебели. Однако сегодня каналы сбыта продукции оказались перекрытыми.

В производстве возник ряд проблем, в частности, вызванных недостатком или полным отсутствием иностранных комплектующих, которые использовались в работе. Эта же проблема сказалась и на пищевой промышленности.

"Хлеб мы производим (или) на иностранных конвейерах, кур щипали на итальянском оборудовании, молоко сепарировали — на польском/израильском/канадском. Да и сами куры, коровы и свиньи к нам на крупные фабрики Челябинской области прилетали аж из Северной Америки", — пишет источник.

Очевидно, что быстрое решение проблемы и налаживание собственного производства комплектующих невозможно. Часть техники в страну может поставить Китай, однако и он стеснён внешнеполитическими событиями.

Предприниматели Челябинска ищут обходные пути импорта товаров, однако это нельзя назвать импортозамещением. Многие производители продолжают ввозить товары в страну, однако цены на них поднялись в несколько раз. 

Проблемы наблюдаются и в сельском хозяйстве:

"Львиная доля техники на челябинских полях — импортная. ЧТЗ последний нормальный, полноценно местный сельскохозяйственный трактор выпустил в доисторическую эпоху и сразу умер в муках", — цитирует источник слова агрария Ильдара.

По версии издания, полноценное импортозамещение станет реальностью спустя годы, когда Россия сможет производить продукцию своими силами. Однако картина не безнадёжна.

"Пока же из местного у нас остаются только амбиции и часть продукции: мясо и зерно, металл и руда, переработка и логистика. Остальное, видимо, будем наверстывать. С годами", — резюмирует источник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Элиза Ибрагимова
Популярное
Силовые структуры
ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки

Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.

ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Мир. Новости мира
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Силовые структуры
Бойцы НМ ЛНР: "Польские мины бесшумные стали большой неожиданностью для нас"
Людмила Черткова Доклад ECFR: растущие цены волнуют европейцев больше, чем Украина Людмила Черткова Любовь Степушова Германия срочно пытается отменить санкции Канады на газовые турбины для "СП-1" Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Силовые структуры
Массированным обстрелам ВСУ Донецка противопоставили станции "Пенициллин" ВС РФ
Мир. Новости мира
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может спровоцировать войну с Россией
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Мир. Новости мира
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Последние материалы
Алёхин: несмотря на корректировки, ВС РФ успешно выполнили первый этап СВО
Омбудсмен Ярославская: желание взять ребёнка из Донбасса должно быть осознанным
360kuai: Россия мгновенно ответила Японии на попытку унижения
Челябинская область столкнулась с проблемами в импортозамещении
Баширов: ВСУ обстреливают Донецк, чтобы спровоцировать ВС РФ на удар по Киеву
Энергетик Кондратьев усомнился в запуске "Северного потока-2"
Депутат ГД Валеев: "подачки Запада" не приведут Украину к успеху на фронте
Подберёзкин: Украина требует у Запада "чудо-оружие", но его некому использовать
В Ставрополье жалуются на нелегальных перевозчиков лежачих пациентов
Генерал ВСУ Марченко: Крымский мост — цель номер один для уничтожения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников