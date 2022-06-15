Энергетик Кондратьев усомнился в запуске "Северного потока-2"

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с Pravda. Ru рассказал о дальнейшей судьбе газопровода "Северный поток-2".

Кондратьев напомнил, что в данный момент происходит сокращение мощностей "Северного потока-1" до 100 миллионов кубометров. Эксперт подчеркнул, что это достаточное сокращение, которое в перерасчёте на газ составит более чем на 20 миллиардов кубометров.

А что касается "Северного потока-2", его дальнейшая судьба будет зависеть от того, хочет ли Евросоюз сохранить или даже увеличить поставки газа из России.

"И тогда может встать вопрос о том, нужно ли нам запускать "Северный поток-2". Если опять-таки с этим будет согласна Германия и главная Европейская комиссия, то тогда это решение может получить ход. Я сейчас в этом сомневаюсь. Мне кажется, что в текущих условиях такое решение маловероятно, что оно будет принято. Потому что есть очень серьезные политические ограничения. И с большой вероятностью особенно в летний период, я думаю, как минимум европейская сторона продолжит настаивать на том, чтобы "Северный поток-2" не был запущен, даже в условиях сниженных поставок газа из России", — объяснил свою точку зрения Кондратьев.

Ранее «Газпром» сообщил, что останавливает ещё один газотурбинный двигатель на компрессорной станции "Портовая", через которую качают газ на "Северный поток". Из-за этого прокачка по газопроводу снизилась на 100 млн куб. м. в сутки.