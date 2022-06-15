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У самого дорогого жилья в Москве квадратный метр стоит более 1 млн рублей

Экономика

Согласно результатам исследования, проведённого компанией Skolkovo Realty, на рынке вторичного жилья в Москве есть квартиры, цена одного "квадрата" в которых перевалила за 1 миллион рублей.

У самого дорогого жилья в Москве квадратный метр стоит более 1 млн рублей

Как пишут "Вести Подмосковья", большая часть самых дорогих квартир в столице сконцентрирована в районе Хамовники. Так, здесь на улице Усачёва на данный момент на продажу выставлено 247 квартир по таким расценкам.

Стоимость самой "недорогой" квартиры здесь, на улице Усачёва, составляет 60 млн рублей. Это однушка в 59 квадратных метров. Самый же дорогой объект на этой улице обойдётся покупателю в 805 млн рублей. Это шикарная шестикомнатная квартира общей площадью 330 квадратных метров.

Почти такое же по стоимости жильё продаётся в этом же районе, в Хамовниках, на улице Ефремова. Самая дешёвая из имеющихся здесь квартир — четырёхкомнатные апартаменты в 115 квадратных метров — стоит 123 млн рублей. А за самый дорогой объект на этой улице, также четырёхкомнатную квартиру, но площадью в 344 "квадрата", покупателю придётся отдать 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года стоимость квартир в Москве и Московской области поднимется на 20-30%.

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Автор: Светлана Нерадовская
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